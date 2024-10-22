الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

أبو الغيط: على العالم إنهاء السبب الجذري لمعاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

 أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أنه على مدار أكثر من عام لم تتوقف "حرب الإبادة الجماعية" من جانب قوات الاحتلال على غزة، وهو ما ألحق أضرارا كارثية بالقطاعات الحيوية في الأرض "الفلسطينية المحتلة"، وعلى رأسها خدمات الصحة والتعليم والمرافق.

الحرب قتلت آلاف الأبرياء

 جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، نيابة عن الأمين العام أحمد أبو الغيط، في أعمال اجتماع "الإطلاق المشترك للتقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على حرب غزة" بحضور  الدكتور عبد الله الدردري، السكرتير العام المساعد والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، وطارق العلمي، مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات بالإسكوا.

 

 وأضاف الأمين العام في كلمته، أنه بقدر ما قتلت هذه الحرب آلاف الأبرياء بقدر ما تعمدت تدمير المجتمع والاقتصاد بما كان له أثر بالغ على حياة السكان المدنيين، خاصة الفئات الهشة من الأطفال وكبار السن والنساء والفتيات، فضلا عن الأضرار الجسيمة للنظم البيئية الطبيعية، والتي من المرجح أن يستغرق أمر إصلاحها أجيالًا كاملة.

تقرير التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على حرب غزة

 وقال الأمين العام، إن شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، "ضربوا أروع الأمثلة في الصمود أمام حرب الإبادة الجماعية" التي ترتكبها دولة الاحتلال.

وأوضح أن تقرير التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على حرب غزة، لم يكتفِ برصد الآثار الكارثية لحرب الإبادة الجماعية على فلسطين وإنما قدم أيضا تحليلا لثلاثة سيناريوهات توضح آفاق التعافي.

وأشار إلى أن التقرير يقدم  تقييما للتأثير الفوري المتوقع لعام 2025، والتأثير طويل الأجل المتوقع بحلول عام 2034، بعد عقد من الصراع، وذلك بهدف توفير فهم شامل للمسارات والتحديات المحتملة التي قد تواجه التعافي الاجتماعي والاقتصادي لدولة فلسطين في السنوات المقبلة.

شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل وبشكل فوري، وجرائمها من قتل وتجويع وتهجير قسري وعرقلة للمساعدات.

وقال أبو الغيط، إنه يجب ألا يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما أيضًا بضرورة العمل، بشكل مرحلي على قيام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بوصفها القوة القائمة بالاحتلال من تمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية بالقيام بواجباتها، وتحويل "عائدات المقاصة" للسلطة الفلسطينية بانتظام، والسماح بتدفق المساعدات الكافية بشكل مستدام.

 إنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني على مدار 76 عامًا

وأضاف أبو الغيط، أنه يجب أن يتم ذلك كله دون انتقاص من أهمية إنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني على مدار 76 عامًا، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني المفروض على الأرض الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، وتفكيك نظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين جميعًا.

وأعرب عن أمله في أن يمثل هذا التقرير منطلقًا حقيقيًا لعملية إعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة تمهيدًا لإقامة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة والقابلة للحياة.
 

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