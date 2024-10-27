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رياضة

آرسنال يعطل ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة التاسعة

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة التاسعة

ترتيب الدوري الإنجليزي، أهدى أرسنال نظيره مانشستر سيتي صدارة  جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تعادل الجانرز مع ليفربول 2-2 في ختام الجولة التاسعة من البريميرليج.

 

وفرض أرسنال التعادل أمام ليفربول 2-2 في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي ليفقد الريدز نقطتين في سباق قمة ترتيب الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة التاسعة 

1 مانشستر سيتي 23 نقطة
2 ليفربول 22 نقطة
3 آرسنال 18 نقطة
4 أستون فيلا 18 نقطة
5 تشيلسي 17 نقطة
6 برايتون 16 نقطة
7 نوتينغهام فورست 16 نقطة
8 توتنهام هوتسبير 13 نقطة
9 برينتفورد 13 نقطة
10 فولهام 12 نقطة
11 بورنموث 12 نقطة
12 نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
13 وست هام يونايتد 11 نقطة
14 مانشستر يونايتد 11 نقطة
15 ليستر سيتي 9 نقاط
16 إيفرتون 9 نقاط
17 كريستال بالاس 6 نقاط
18 إبسويتش تاون 4 نقاط
19 وولفرهامبتون نقطتان
20 ساوثهامتون نقطة واحدة
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة التاسعة 

وفقد ليفربول فرصة استعادة الصدارة من مانشستر سيتي، بتعادله مع مضيفه آرسنال 2-2 مساء الأحد، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة أرسنال ضد ليفربول 

وسجل هدفي ليفربول فيرجيل فان دايك (18) ومحمد صلاح (81)، فيما أحرز بوكايو ساكا (9) وميكيل ميرينو (43) هدفي آرسنال.

وارتفع رصيد ليفربول بهذا التعادل إلى 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة وراء المتصدر سيتي، فيما رفع آرسنال رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث.

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