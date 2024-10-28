محافظ المنيا يقود حملة لمراجعة رخص البناء بقرية ماقوسة

قاد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حملة مفاجئة بقرية ماقوسة التابعة لمجلس قروى بنى محمد سلطان بمركز المنيا، للتفتيش على البناء المخالف ومراجعة رخص البناء وإزالة كافة المخالفات والتعديات على الفور، وذلك في إطار تطبيق القوانين والتصدي لظاهرة البناء المخالف للعقارات في المحافظة.

وخلال جولته، وجه المحافظ بتحرير مخالفتين سرقة تيار كهربائي ومخالفة سرقة خط مياه جوفية، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد.

وأكد أن جميع أشكال التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف خط أحمر ولا تهاون فيه، موجهًا رؤساء المراكز بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

موجهًا بضرورة تكثيف المرور الميداني.

كما ناشد اللواء " كدواني "، المواطنين بسرعة إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، واستكمال المستندات المطلوبة بما يترتب عليه صدور قرار بقبول التصالح والذي يعد بمثابة ترخيص قانوني يترتب عليه انقضاء الدعاوى الجنائية وسقوط الأحكام وحفظ التحقيقات الجارية بشأنها وإضفاء وضع قانونى للبناء المخالف.

ولفت إلى ان عدم التقدم للتصالح يعطي أحقية للدولة لإزالة العقار وتحصيل كافة المبالغ المستحقة للدولة نظير البناء المخالف.

ورافق المحافظ خلال جولته، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ،عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، مسئولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.