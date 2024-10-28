أوروجواي تعتزم إعادة الانتخابات الرئاسية، اعرف السبب

رغم فوز المرشح الرئاسي عن جبهة أمبليو اليسارية، ياماندو أورسي، في الانتخابات التي جرت أمس الأحد في أورواجوي، إلا أنه لم يحصل على نسبة 50% زائد واحد من الأصوات اللازمة من الجولة الأولى، ليصبح رئيسًا للبلاد، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

إعادة الانتخابات في أورواجوي

وبذلك، سيتم إعادة جولة الانتخابات في 24 نوفمبر المقبل، ضد المرشح الرسمي، ألفارو ديلجادو، من حزب بارتيدو ناسيونال، الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات.

وبحسب الموقع، تم انتخاب المرشح الرئاسي الذي كان الأوفر حظًا، تبعًا لجميع استطلاعات الرأي، بعد أن تولى منصب عمدة كانيلونيس لفترتين، ثاني أكبر مقاطعة من حيث عدد السكان في أوروجواي.

كما أنه جزء من حركة المشاركة الشعبية، والتي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في هذه الانتخابات، وبالتالي، سيكون لها أكبر عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ ابتداءً من 15 فبراير المقبل.

أبرز القضايا التي تحتاج لحل

وأشار أورسي أمام وسائل الإعلام، بعدما أدلى بصوته، الأحد، إلى أن البلاد لديها ضرورات ملحة بشأن قضايا الطفولة وفقر الأطفال والأمن والتعليم.

كما أكد أنه من الضروري الدعوة إلى حوار متعدد الأطراف، لإيجاد حلول لهذه القضايا.

وفيما يتعلق بالسياسة الدولية، يأمل أورسي، إذا تم انتخابه رئيسًا في نوفمبر، في أن تكون لديه العلاقة الصحيحة مع حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير .

وقال إن "رحلته الأولى ستكون إلى أو البرازيل".