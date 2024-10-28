الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أوروجواي تعتزم إعادة الانتخابات الرئاسية، اعرف السبب

تجمع لأنصار المرشح
تجمع لأنصار المرشح ياماندو أورسي، فيتو

 رغم فوز المرشح الرئاسي عن جبهة أمبليو اليسارية، ياماندو أورسي، في الانتخابات التي جرت أمس الأحد في أورواجوي، إلا أنه لم يحصل على نسبة 50% زائد واحد من الأصوات اللازمة من الجولة الأولى، ليصبح رئيسًا للبلاد، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

 

إعادة الانتخابات في أورواجوي

 وبذلك، سيتم إعادة جولة الانتخابات في 24 نوفمبر المقبل، ضد المرشح الرسمي، ألفارو ديلجادو، من حزب بارتيدو ناسيونال، الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات.

وبحسب الموقع، تم انتخاب المرشح الرئاسي الذي كان الأوفر حظًا، تبعًا لجميع استطلاعات الرأي، بعد أن تولى منصب عمدة كانيلونيس لفترتين، ثاني أكبر مقاطعة من حيث عدد السكان في أوروجواي.

 

 كما أنه جزء من حركة المشاركة الشعبية، والتي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في هذه الانتخابات، وبالتالي، سيكون لها أكبر عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ ابتداءً من 15 فبراير المقبل.

 

أبرز القضايا التي تحتاج لحل

 وأشار أورسي أمام وسائل الإعلام، بعدما أدلى بصوته، الأحد، إلى أن البلاد لديها ضرورات ملحة بشأن قضايا الطفولة وفقر الأطفال والأمن والتعليم.

كما أكد أنه من الضروري الدعوة إلى حوار متعدد الأطراف، لإيجاد حلول لهذه القضايا.

وفيما يتعلق بالسياسة الدولية، يأمل أورسي، إذا تم انتخابه رئيسًا في نوفمبر، في أن تكون لديه العلاقة الصحيحة مع حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير  .

وقال إن "رحلته الأولى ستكون إلى  أو البرازيل".

4 نجوم من البرازيل فازوا بالبالون دور قبل تسريبات فينيسيوس

وزير الخارجية الروسي يطالب بمنح البرازيل والهند ودول إفريقية عضوية دائمة بمجلس الأمن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الانتخابات الرئاسية الأوروجواي اعادة الانتخابات فينيسيوس وزير الخارجية الروسي اوروجواي الرئيس الأرجنتيني خافيير

مواد متعلقة

4 نجوم من البرازيل فازوا بالبالون دور قبل تسريبات فينيسيوس

وزير الخارجية الروسي يطالب بمنح البرازيل والهند ودول إفريقية عضوية دائمة بمجلس الأمن

البرازيل تضرب بيرو بالأربعة في تصفيات كأس العالم (فيديو)

الأكثر قراءة

اليوم يندم من لم يستمع لكلامي، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير جدلًا واسعًا

زوجة على معلول تخرج عن صمتها وتوجه رسالة نارية لمنتقديه

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

انسحاب ريال مدريد وفينيسيوس من الحفل، مفاجأة بشأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية

البعض ربطها باقتراب يوم القيامة، ظهور نار تتصاعد من رمال الصحراء تثير المخاوف (فيديو)

رد ساخر من مارسيل كولر على فشل انتقال سفيان رحيمي للأهلي (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

مدبولي: استقبال 9 ملايين لاجئ ومهاجر يضع عبئًا وتكلفة كبيرة على مصر

منوعات

المزيد

وفاة 6 أطفال جراء تسممهم بمبيد حشري في جنوب أفريقيا

رجل أعمال هندي يوصي بجزء كبير من ميراثه لكلبه

عامل تركي يعيد مبلغ 670 ألف دولار اكتشفهم في حسابه

المنتجات اليدوية تغزو معرض زهور الخريف.. فوانيس وأكواب وحقائب.. مفروشات وتحف وإكسسوارات.. الأسعار تبدأ من 5 جنيهات.. والمهارة والإبداع «أبرز المميزات» (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل الموسم الشتوي.. 6 أفلام مصرية ينتظرها الجمهور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الملك وفضائلها ووقت قرائتها، تعرف عليها

معنى اخسئوا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 بسورة المؤمنون (فيديو)

تفسير رؤية قراءة سورة البقرة في المنام وعلاقتها بطول العمر والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads