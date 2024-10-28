انتشال سيارة من ترعة القاصد بطنطا وإنقاذ قائدها (بث مباشر)

شهدت مدينة طنطا في محافظة الغربية منذ قليل سقوط سيارة في إحدى الترع، وسارعت قوات الأمن وفرق الإنقاذ لموقع الحادث وإخراج قائدها مصابًا ونقله للمستشفى وانتشال السيارة.



وكانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ بسقوط سيارة في ترعة القاصد أمام كوبري فاروق.

وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ النهري والجهات الأمنية بمحافظة الغربية لمكان الواقعة ونجحت في إنقاذ قائدها وانتشال السيارة بعد سقوطها وتم إخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.