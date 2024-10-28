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رياضة

منتخب اليد يخوض وديتين أمام اليابان استعدادا لبطولة العالم

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، مباراتين وديتين أمام المنتخب الياباني يومي 4 و6 نوفمبر المقبل، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر لها يناير المقبل.

منتخب مصر يواجه اليابان وديا

 ومن المقرر أن تقام مباراتي منتخب مصر أمام اليابان في القاهرة، ضمن خطة الإعداد التي وضعها الاتحاد لتجهيز المنتخب لبطولة العالم.

وعلى جانب آخر، حدد مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين، يوم 13 ديسمبر المقبل موعدا لعقد الجمعية العمومية العادية الخاصة بانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

 

موعد انتخابات اتحاد كرة اليد

 ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح في الانتخابات في الفترة من 1 وحتى 7 نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد انتخابات اتحاد كرة اليد منافسة قوية بين عدد كبير من المرشحين.

وتقام انتخابات اتحاد كرة اليد على اللائحة القديمة التي وافقت عليها الجمعية العمومية عام 2017.

 

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