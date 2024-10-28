الإثنين 28 أكتوبر 2024
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سياسة

وزير الزراعة: نستهدف استصلاح 4 ملايين فدان الفترة المقبلة

وزير الزراعة أمام
وزير الزراعة أمام جلسة الشيوخ

أكد علاء الدين فؤاد، وزير الزراعة، أن تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي يمثل جزءًا مهمًّا من الأمن القومي المصري.

النهوض بالقطاع الزراعي ودعم الفلاح

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء عرض طلبات مناقشة عامة بشأن النهوض بالقطاع الزراعي ودعم الفلاح.

 قطاع الزراعة به العديد من التحديات والمشكلات

وقال الوزير: نعترف أن قطاع الزراعة به العديد من التحديات والمشكلات، مشيرًا إلى أنه منذ 2014 وهناك جهود كبيرة تقوم بها الدولة من أجل النهوض بقطاع الزراعة، وحل المشكلات القائمة.

 خطوات إصلاحية لقطاع الزراعة

وأوضح وزير الزراعة، أنه في ضوء جهود الدولة في مواجهة التحديات العالمية، تم اتخاذ خطوات إصلاحية لقطاع الزراعة بشأن النهوض بقطاع الزراعة، من خلال العمل على تنمية المناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فائض من الحاصلات الزراعية للتصدير إلى الخارج.

استصلاح 4 ملايين فدان في المرحلة المقبلة

وقال وزير الزراعة: نستهدف استصلاح 4 ملايين فدان في المرحلة المقبلة، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية من خلال إجراء دراسات استكشافية ودراسات معملية وميدانية لتحديد الأماكن الصالحة للزراعة، ووضع التركيب المحصولي المناسب لكل منطقة مراد استصلاحها.

 استصلاح 2 مليون فدان ضمن خطة الدولة للتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية

وأكد أنه خلال العشر سنوات الأخيرة تم استصلاح 2 مليون فدان ضمن خطة الدولة للتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن هذه الأراضي المنتشرة في العديد من مناطق الجمهورية بدأت في الإنتاج.

وقال: الحكومة أنفقت مليارات الجنيهات من أجل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، لاستخدامها في الزراعة.

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