أصيب 3 أشخاص إثر وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل في إحدى قرى مركز مطاي شمال محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل بالمنيا



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية على على طريق العماير بقرية الكفور التابعة إداريًّا لمركز مطاي شمال محافظة المنيا.

قرية أبوعزيز بمطاي

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين بقرية أبوعزيز بمطاي.

مستشفى مطاي المركزي

تم نقل المصابين إلى مستشفى مطاي المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.