لا إفراط ولا تفريط، رئيس الشيوخ: تملك الأراضي يحتاج مزيدا من التنظيم

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية تعمير الصحراء، وأن تكون هناك تسهيلات فيما يتعلق باستصلاح الأراضي الزراعية.

النهوض بقطاع الزراعة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلبات مناقشة موجهة للحكومة بشأن النهوض بقطاع الزراعة، بحضور الوزير، علاء فاروق، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

من أحيا أرضا مواتا فهي له

وأوضح رئيس الشيوخ، أن القانون كان يتعامل في السابق مع استصلاح الأراضي الزراعية من منطلق الحديث النبوي "من أحيا أرضا مواتا فهي له"، إلا أن الأمر كان في حاجة إلى ضبط.

التعامل مع ملف استصلاح الأراضي من منطق "لا إفراط ولا تفريط"

وأشار إلى أن القانون الحالي يضع بعض الشروط الكبيرة، قائلا: يجب التعامل مع ملف استصلاح الأراضي من منطق "لا إفراط ولا تفريط"، فيما يتعلق بتملك الأراضي عند استصلاحها.

ملف الأراضي الصحراوية وتملكها بعد الاستصلاح يحتاج إلى كثير من التنظيم

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن ملف الأراضي الصحراوية وتملكها بعد الاستصلاح يحتاج إلى كثير من التنظيم، وتوحيد الجهات وتسهيل تحصيل مستحقات الدولة.

منح الحيازة لكل من قام باستصلاح الأراضي الزراعية

وأثار عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، الإشكاليات المتعلقة بتملك أراضي وضع اليد، خصوصا الأراضي الصحراوية بعد استصلاحها، مطالبين بضرورة منح الحيازة لكل من قام باستصلاح الأراضي الزراعية.

وطالب النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي بطرح الأراضي للزراعة لتحقيق التوسع الأفقي في الرقعية الزراعية.

منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة لملف استصلاح الأرضي

وشدد النائب، على ضرورة إيجاد منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة لملف استصلاح الأرضي، بحيث يتم طرح الأراضي بكل شفافية وبالتقسيط مع ضرورة دعم المشتري للحصول علي قروض من البنك الزراعي للشراء، فضلا عن العمل على سرعة وسهولة استخراج كافة الأوراق الخاصة بتلك الأراضي من حيازة زراعية أو أوارق الملكية.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية أن يكون هناك لجنة لتوحيد أسعار الأراضي، بحيث تكون كل منطقة بسعر واحد، وأن يكون السعر وفقا للمنطقة وظروفها، قائلا: ليس من المعقول أن نجد سعر الفدان بالأراضي الصحراوية 70 أو 80 ألف جنيه.