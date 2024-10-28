إصابة شخصين في مشاجرة بالمنيا

أصيب شخصين إثر وقوع مشاجرة بالشوم بين طرفين في إحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة شخصين في مشاجرة بالشوم في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع مشادة كلامية تطورت إلى معركة بالشوم بين طرفين في قرية الفرنساوي التابعة إداريا لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، بسبب لعب الأطفال.

مركز سمالوط شمال محافظة المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كل من "علاء.س"، 42 سنة، عامل، مقيم بقرية البيهو بمركز سمالوط، "وليد.ح"، 38 سنة، عامل، ومقيم بقرية الفرنساوي.

مستشفى سمالوط التخصصي

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.