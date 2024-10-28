إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين عربة كاروا بدراجة بخارية على طريق المحيط المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم عربة كاروا بدراجة بخارية بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين عربة كاروا ودراجة بخارية على الطريق المحيط بقرية بهدال التابعة إداريا لمركز المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية بالمنيا الي موقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.