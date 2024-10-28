التفاصيل الكاملة لحل أزمة زحام الحفلات بساقية عبد المنعم الصاوي

وقعت بعض الخلافات بين الجمهور ومنظمي الحفلات، بسبب الأعداد الكبيرة التى شهدتها بعض الحفلات، والتكدس الكبير داخل قاعة ساقية الصاوي.

واقترح بعض المنظمين على المهندس عبد المنعم الصاوي، تغيير النظام العام للحفلات الصيفية، والاستقرار على النظام العام في الحفلات الشتوية، نظرًا لتغير درجات الحرارة، والخروج من أزمة الاختناق والزحام، الذى تشهده الحفلات الكبيرة.

وقال المنظمون إن الحل الأمثل هو تقليل الأعداد خلال فترة الصيف، وفتح الحفلات بأعداد كبيرة خلال فترة الشتاء.

أما بشأن حفلات، نجوم الفن المستقل الكبيرة، سيتم وضع خطة جديدة ومختلفة تمامًا، واختيار أعداد محددة وفقا للمساحة الاستيعابية للقاعة، للخروج من تلك الأزمة.

على الجانب الآخر، انتهت إدارة الحفلات ساقية عبد المنعم الصاوي، من وضع خطة جديدة، لحفلات شهر نوفمبر المقبل، والذى من المقرر انطلاقه بعد أيام قليلة.

في هذا السياق، قال القائمون على تنظيم جدول الحفلات، إن هناك مفاجآت كثيرة في الحفلات، من المقرر الكشف عنها، عبر منصات الساقية، وسيتضمن الجدول الجديد، بعض الحفلات لأربع فرق كبيرة من نجوم الفن المستقل، بالإضافة لمشاركة مطربين كبار.