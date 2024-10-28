مصطفى شعبان في شبرامنت بسبب حكيم باشا

يواصل الفنان مصطفى شعبان تصوير أحداث مسلسله الجديد حكيم باشا داخل العزب الزراعية بمنطقة شبرامنت، ومن المقرر أن يستمر التصوير بها لما يقرب من ثلاث أسابيع.

ويتعرض الفنان مصطفى شعبان ضمن أحداث حكيم باشا لمطاردة من قبل عصابة تعمل في الآثار، لأنهم يريدون الحصول علي ما لديه من آثار.

مسلسل حكيم باشا لمصطفى شعبان



ويدخل الفنان مصطفى شعبان في صراعات كبيرة مع الفنان أحمد صيام ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا بسبب تجارة الآثار، وكل منهم يريد أن يصبح الرجل الأول لمافيا بيع الآثار.

وخلال أحداث العمل يلعب الفنان رياض الخولي شخصية عم حكيم الذي يلعب دوره الفنان مصطفي شعبان، ويقوم بالتنقيب عن الآثار في قرى الصعيد، ويتعرض له أحد الرجال ويقوم بتبليغ الشرطة عنه مما يجعله يقع في العديد من الأزمات.

ويقوم صناع مسلسل حكيم باشا ببناء ديكورات جديدة داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الاعلامي، تمهيدًا لتصوير بعض مشاهد العمل بها.

وخضع الفنان مصطفي شعبان للتدريب علي اللهجة الصعيدية من أجل مسلسله الجديد حكيم باشا المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتعتبر هذه المرة الأولي التي يخوض فيها مصطفي شعبان الأعمال الصعيدية.

ومن المقرر أن تلعب أمامه دور البطولة النسائية الفنانة سهر الصايغ، وتم التعاقد مع عدد من النجوم منهم الفنانة سوسن بدر والفنان رياض الخولي، والعمل من إخراج أحمد خالد موسي وتأليف محمد الشواف.