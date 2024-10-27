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ثقافة وفنون

بسبب فريق إدارة أعماله، محمد نجاتي في موقف محرج مع أسرة مسلسل حكيم باشا

محمد نجاتي، فيتو
محمد نجاتي، فيتو

أعلن الفنان محمد نجاتي، تغيير طاقم أعماله بسبب تسببهم في تأخيره على تصوير مشاهده مع مصطفى شعبان في مسلسل حكيم باشا لمدة ساعة. 

 

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان 

وأكد نجاتي أن طاقم العمل الخاص به تهاون في العمل، مما أدى إلى تأخره عن ميعاده، وبسبب ملابس شخصية بحر والتي يلعبها في المسلسل. 

وأشار محمد نجاتي أن مصطفى شعبان نجم كبير وله نجاحات عديدة، مضيفا بأنه تعاون معه في عملين وهما بابا المجال ومزاج الخير.

ويقوم صناع مسلسل حكيم باشا ببناء ديكورات جديدة داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، تمهيدًا لتصوير بعض مشاهد العمل بها.

وقرر المخرج أحمد خالد موسي تجهيز أكبر عدد من الديكورات اللازمة للعمل للتصوير بها، لتكون جاهزة عند بداية التصوير.

وخضع الفنان مصطفى شعبان  للتدريب على اللهجة الصعيدية من أجل مسلسله الجديد حكيم باشا المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتعتبر هذه المرة الأولي التي يخوض فيها مصطفى شعبان الأعمال الصعيدية.

ومن المقرر أن تلعب أمامه دور البطولة النسائية الفنانة سهر الصايغ، ويتم التعاقد حاليًّا مع عدد من النجوم منهم الفنانة سوسن بدر والفنان رياض الخولي، والعمل من إخراج أحمد خالد موسي وتأليف محمد الشواف.

 

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