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رياضة

مدرب ليفربول يتحدث عن التعادل مع آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

ليفربول وأرسنال،فيتو
ليفربول وأرسنال،فيتو

أبدى أرني سلوت مدرب ليفربول، إعجابه بالأداء الذي قدمه آرسنال ضد فريقه، مساء الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح ليفربول في معادلة النتيجة (2-2) بعدما كان متأخرا (1-2) حتى الدقيقة 81.

وظهر آرسنال بمستوى أفضل من الريدز، خاصة في الشوط الأول، وهو ما تداركه الضيوف بعد العودة من الاستراحة.


وأبرز الحساب الرسمي للبريميرليج تصريحات المدرب الهولندي، الذي قال بعد المباراة: "حدث كبير ومثير، وفي رأيي، آرسنال كان أول فريق يظهر بمستوى أفضل منا هذا الموسم".

وأضاف: "لقد استحقوا التقدم علينا في الشوط الأول، لكن الفريقان حاولا للنهاية الخروج بنتيجة إيجابية، ولهذا كانت مباراة جيدة".

وتسبب هذا التعادل في فقدان ليفربول صدارة الترتيب بتراجعه للمركز الثاني برصيد 22 نقطة، فيما حل آرسنال ثالثا بفارق 4 نقاط.

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