الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اقلعوا الصيفي فورا، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية (فيديو)

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مؤكدة: نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

 

التخلي عن الملابس الصيفية 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": نوجه المواطنين بأنه يجب التخلي تماما عن الملابس الصيفية وارتداء الملابس الخريفية في ظل انخفاض قيم درجات الحرارة.

 

موعد ارتداء الملابس الشتوية

وتابعت: الملابس الشتوية سيتم ارتداؤها مع دخول فصل الشتاء في شهر ديسمبر المقبل، ويجب الاكتفاء حاليا بارتداء الملابس الخريفية خلال فترات اليوم تجنبا لنزلات البرد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 28 - 10 -2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 27 - 10 - 2024

انخفاض درجات الحرارة


ولفتت: سندخل النصف الثاني من فصل الخريف والسمة الأساسية في هذه الفترة هي انخفاض قيم درجات الحرارة خاصة فترات الليل.

مناطق سقوط الأمطار 

وأشارت إلى أنه مع نهاية الأسبوع الجاري وبدءًا من الجمعة المقبلة سنتأثر بحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث نشهد تساقط للأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري، مع مزيد من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة الملابس الشتوية نزلات البرد فصل الخريف فصل الشتاء مناطق سقوط الأمطار

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 28 - 10 -2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 27 - 10 - 2024

حالة الطقس غدا الأحد 27- 10- 2024 في محافظة الفيوم

الأكثر قراءة

اقلعوا الصيفي فورا، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية (فيديو)

أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءا من هذا الموعد

بعد حلقة هدير عبد الرازق، "الإعلاميين" توقف ياسمين الخطيب وتحيلها للتحقيق

ياسمين الخطيب تعتذر عن حلقة هدير عبد الرازق بعد تحويلها للتحقيق: كان قصدي خير

خالد الغندور: تعطل طائرة العين الإماراتي والفريق يصل القاهرة في هذا الموعد

بعد التصالح مع أسرة ضحية نجله، هشام نصر يطالب بمطب صناعي أمام بوابة نادي الزمالك

كانوا راجعين من فرح، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 موتوسيكلات بالدقهلية (صور)

مفاجأة، الكشف عن فاتورة واردات مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال 7 أشهر من 2024

منوعات

المزيد

آلاف التايلانديين يحتشدون لمشاهدة الموكب الملكي (صور)

إحصائيات: زيادة صادرات الهند من الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا 1.5 مرة

يعود إلى القرن الـ16، العثور على أكبر مخزن للحبوب في روسيا

بيكاسو الصغير، طفل ألماني عمره ٣ سنوات يصبح نجما في عالم الفن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بتعاملات اليوم الأحد 27-10-2024

هتشتري الأرز بكام النهارده الأحد في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار بغزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads