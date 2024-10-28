مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية يسدل الستار على دورته الخامسة بإعلان الجوائز

استضافت دار أوبرا الإسكندرية، حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي، وتحمل هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية والفنان محمد عصمت مدير المهرجان.

انطلق حفل الختام بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم عن كواليس فعاليات المهرجان، وتلي ذلك كلمة للدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم كلمة للطالبة علا علاء نائب مدير المهرجان، ثم بدأت تكريمات المهرجان وشملت قائمة التكريمات المخرج مازن الغرباوي، المؤلف أمين جمال

وكرم المهرجان لجنة التحكيم والتي ضمت كل من المخرج مراد منير رئيس اللجنة، الفنان محسن منصور، الناقد المسرحي جرجس شكري، الدكتور حمدي عطية وكرم المهرجان أعضاء لجنة المشاهدة الدكتور أحمد عبد العزيز، الدكتور محمد الهجرسي، الفنان إسلام عبد الشفيع، بالإضافة لتكريم مقدمين الورش المؤلف ميشيل منير، الفنان سامح بسيوني، الدكتور جمال ياقوت، الدكتور علاء قوقة، المهندس مصطفي حامد وشمل التكريم أيضا الكاتب الصحفي تامر طه مدير المركز الإعلامي للمهرجان واختتمت التكريمات بتكريم الهيكل الإداري للمهرجان، وقدم حفل الختام الطالب عبد الرحمن مصطفي والطالبة ملك الكردي، وأخرج الحفل الفنان أحمد علاء علي، وأسدل المهرجان الستار على هذه الدورة بإعلان الجوائز والتي جاءت كالتالي:

شهادات التميز

- تميز فى تصميم الدعاية نبيلة أحمد عن عرض مأساة الحلاج تميز فى الإضاءة للفنان معاذ مدحت عن عرض بعمل الالياذه و فى الموسيقى للفنان شريف ياسر عن عرض بعمل الالياذه وفى المكياج آلاء سامى عن عرض بعمل الالياذه و⁠تميز عن الأداء الجماعي عن عرض مأساة الحلاج وتمثيل محمد خالد عن عرض بعمل الالياذه الالياذه وتمثيل خالد عباس عن عرض بعمل الالياذه وعبد الرحمن عثمان عن عرض مأساة الحلاج وبوسى جابر عن عرض بينو واحمد ايهاب عن عرض بينو

جائزة لجنة التحكيم الخاصة وعرض بينو وأفضل تأليف موسيقى يوسف حداد عن عرض مأساة الحلاج وافضل مكياچ مارينا مجدى عن عرض مأساة الحلاج وأفضل إضاءة وأحمد علاء على عن عرض الشاهد وافضل ملابس مناصفة بين لورا عباس عن عرض بعمل الالياذة وعبير عصام عن مأساة الحلاج

أفضل ديكور مناصفة بين أمجد ماجد عن عرض بينو و⁠لورا عباس عن عرض بعمل الالياذة وجائزة أفضل تأليف وإيهاب جابر عن عرض الشاهد وجوائز التمثيل نساء وافضل ممثله مركز ثانى ميرنا خطاب عن عرض بينو وأفضل ممثلة مركز اول مناصفة بين يارا حسام عن عرض بعمل الإليازة و⁠ماريا اوسامه عن عرض بينو

جوائز التمثيل رجال أفضل ممثل مركز ثان مناصفة بين ايمن شعبان عن عرض بعمل الالياذة وجاسر محمد عن عرض بينو وافضل ممثل مركز اول اسلام شوقى عن عرض الشاهد وافضل مخرج مناصفة بين محمد خالد عن عرض بعمل الالياذه و⁠عمر الشرنوبى عن عرض الشاهد وافضل عرض بعمل الالياذه

وأشار تامر طه مدير المركز الإعلامي للمهرجان إلى أن محافظة الإسكندرية احتضنت المهرجان، فى الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر الجاري وضم المهرجان 5 عروض مسرحية، تنافست علي جوائز الدورة الخامسة، وأقيمت العروض وحفل الافتتاح علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

وأقيم حفل الختام في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش وأقيمت على هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، وكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة فى عالم المسرح والفن.