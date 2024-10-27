رئيس جهاز أكتوبر الجديدة يبحث شكاوى سكان غرب المطار ويؤكد: مكتبي مفتوح 24 ساعة

عقد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، اليوم اجتماعًا موسعًا مع سكان منطقة غرب المطار، تنفيذًا لتعليمات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين.



واستمع عبد المقصود لمجموعة كبيرة من السكان، حيث تناول الاجتماع شكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات والمرافق والنظافة والمياه، ورد على استفساراتهم حول هذه المواضيع.



وشدد رئيس الجهاز خلال الاجتماع على الإدارات المختصة بضرورة المتابعة المستمرة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، مؤكدًا أهمية قيام شركات النظافة بجولات دورية لتفريغ صناديق القمامة، والحفاظ على نظافة الشوارع ومداخل المباني من أجل تعزيز المظهر الحضاري للمدينة.



وأكد عبد المقصود حرصه على المتابعة الشخصية لحل كافة الشكاوى، معلنًا أن مكتبه مفتوح على مدار الساعة لاستقبال المواطنين، لضمان سرعة حل أي مشكلة تواجههم وتحقيق راحتهم.