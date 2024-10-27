في ثالث أيام مهرجان الجونة.. النجوم يحتفون بالنسخة المرممة من "السلم والثعبان".. حوار من القلب مع هند صبري.. حفل استثنائي لهشام نزيه.. وتعاون مع السفارة الفرنسية لدعم صانعي الأفلام الناشئين

حالة من النشاط الفني والسينمائي شهدها اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في نسخته السابعة، حيث تنوعت الفعاليات بين عروض الأفلام والندوات واللقاءات الخاصة، وسط حضور فني وإعلامي مكثف.

حوار مفتوح مع هند صبري

البداية كانت بحوار مع الفنانة التونسية هند صبري، والتي فتحت قلبها وتحدثت عن تفاصيل كثيرة عن مشوارها الفني، وخبايا وكواليس تلك الرحلة الشاقة، حتى يتعلم منها الفنانين الشباب الذين مازالوا في الخطوات الأولى بطريق الفن.

وأكدت الفنانة التونسية هند صبري خلال اللقاء، أن مدينة الجونة مكان رائع للغاية، مشيرة إلى أنه فور الحديث معها قبل انطلاق الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي لتكون عضوًا في اللجنة الاستشارية للمهرجان كانت متخوفة بسبب كونها مدينة ساحلية وموسمية.

وأضافت هند صبري: "لكن لما شوفت الدورة الأولى والدورة الثانية من المهرجان ورأيت الحضور الجماهيري والنجاح الكبير وتجهيز القاعات وأماكن الفعاليات والعطش اللي كان عند الجمهور أنه يجي المهرجان تأكدت من نجاح المهرجان".

وتابعت: "الريد كاربت والفساتين لا تصنع مهرجانًا ناجحًا لكن إللي بيصنع المهرجان هما صناع الأعمال والأفلام والجمهور والفعاليات المتنوعة وهو ماحدث في مهرجان الجونة".

وأردفت هند صبري: "إحنا في مهرجان الجونة السينمائي محظوظين أوي. كل سنة تحصل حاجة ونقعد نقاتل لإقامة المهرجان.. أنا عارفة إن في ناس بتحب تنتقد عشان كل إللي بيحصل.. لكن لازم يقام مهرجان السينما لأنهم عايزين يمحوا تأثيرنا وهو دا تأثيرنا.. وإحنا مؤمنين جدا بتأثير الثقافة".

الاحتفاء بنسخة مرممة لفيلم السلم والثعبان

كما أقام مهرجان الجونة السينمائي أيضا مساء اليوم الأحد، احتفالية خاصة بمناسبة عرض النسخة المرممة من فيلم “السلم والثعبان”، وذلك بقاعة سي سينما 1 ضمن برنامج عروض المهرجان لدورة 2024.

وأطل على ريد كاربت عرض الفيلم كل من المخرج طارق العريان، والفنانة حلا شيحة، والمنتج محمد حفظي، وسط حضور واهتمام إعلامي كبير.

حفل هشام نزيه بمهرجان الجونة

وكان من بين الفعاليات المسائية لمهرجان الجونة في اليوم الثالث، حفل الموسيقار هشام نزيه، وتوافد أيضا نجوم ونجمات الفن على السجادة الحمراء لحضور الحفل.

ومن أبرز النجوم الذين تواجدوا على السجادة الحمراء الفنانة نسرين طافش، بشرى، والناقد طارق الشناوي، والفنانة الشابة ياسمينا العبد، والكاتب أحمد مراد، والمخرج أمير رمسيس، والفنانة رانيا يوسف، والفنان آسر ياسين، والفنانة نيللي كريم، والفنانة لبلبة، والمخرج مروان حامد، والفنان محمود ياسين جونيور، والكاتبة إنجي علاء والفنانة الشابة داليا شوقي، والفنانة ركين سعد، وأحمد داود وعلا رشدي، والفنان تامر هجرس والفنانة كندة علوش.

كما حضر أيضا المخرج طارق العريان وزوجته نيكول سعفان، وتارا عماد، وأمير المصري، وجميلة عوض وزوجها، والفنان أحمد حاتم، والفنانة يسرا.

تعاون مع السفارة الفرنسية لدعم صانعي الأفلام الناشئين

وخلال فعاليات اليوم أيضا، أعلن مهرجان الجونة، عن شراكة جديدة مع السفارة الفرنسية في مصر لتعزيز دعم صانعي الأفلام الناشئين من خلال برنامج "سيني جونة للمواهب الناشئة".

وتقدم هذه الشراكة مجموعة من الجوائز المالية المرموقة، مما يعكس التزام فرنسا المستمر بتطوير صناعة السينما في مصر والمنطقة العربية.

وفي مؤتمر صحفي تفاعلي حضره سفير فرنسا في مصر إريك شوفالييه، والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي، والمدير الفني للمهرجان ماريان خوري، وعضو المجلس الاستشاري للمهرجان الممثلة القديرة يسرا، والمخرج المصري الكبير يسري نصر الله، وحياة الجويلي مديرة برنامج "سيني جونة للمواهب"، وممثلي المعهد الفرنسي في القاهرة، ومجموعة من صانعي الأفلام المصريين والمهنيين الإعلاميين المحليين والدوليين، إلى جانب المشاركين الجدد في البرنامج، تم إطلاق الشراكة بشكل رسمي وسط تفاعل حماسي من الجمهور.