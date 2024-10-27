الإثنين 28 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مدير معهد فلسطين للأمن القومي: نتنياهو يقود إسرائيل نحو الهاوية

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إنّ حادث الدهس في شمال تل أبيب ليس بالصدفة ولكن مخطط له سابقا.

غضب سكان غزة

وأوضح أنّ الوضع في قطاع غزة ولبنان يعكس حالة الغضب للسكان جراء المعاناة التي يعيشونها بسبب عمليات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة من قتل وتدمير وتجويع، معلقا: «لا نستطيع الحديث عن الحادث مادامت الأمور غير واضحة ولا توجد أسباب حقيقية وراء العملية».

خوف الإسرائيليين من العرب بسبب نتنياهو

وأضاف «الشروف»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلق حالة خوف لدى اليهود والإسرائيليين بأنّ هناك خطرا وجوديا من إيران والفلسطينيين والعرب والدول الإسلامية، بالتالي حكومة نتنياهو جعلت اليهود يعيشون في حالة من الرعب والخوف الدائم والكراهية للعرب، مشيرا إلى أنّ الحالة الأمنية في إسرائيل غير مستقرة.

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حالة تخبط لإسرائيل

وتابع: «إسرائيل الآن في حالة تخبط لأن اليميني المتطرف نتنياهو يقود إسرائيل الآن نحو الهاوية، إذ أصبحت إسرائيل منبوذة دوليا، ولا يوجد شخص عاقل داخل حكومة إسرائيل لتهدئة الأوضاع ولكن يزيدون الأمور تعقيدا وتوترا».

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