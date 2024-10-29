حلول غير تقليدية لتجميع مياه الأمطار وتخزينها بالقاهرة الجديدة
كشف المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن اتخاذ إجراءات لمواجهة الأمطار والسيول بموسم الشتاء، وتنفيذ مجموعة من الحلول غير التقليدية لتجميع مياه الأمطار وتخزينها، والاستفادة منها سواء عن طريق آبار الشحن الجوفى أو إعادة استخدامها فى ري المسطحات الخضراء بمدينة القاهرة الجديدة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحلول التى تم اتخاذها لمواجهة مياه الأمطار بمدينة القاهرة الجديدة، تشمل استغلال الجزر الوسطى بالطرق الرئيسية، وبعض المناطق الخضراء كمسطحات لتخزين مياه الأمطار، بتعديل ميول بعض الطرق وتصريف المياه لطبقات التربة للمخزون الجوفي، مع مراعاة المعايير الفنية والبيئية المطلوبة، بما يخفف العبء عن شبكات الصرف الصحي، ويقلل من زمن مكوث المياه بالطرقات، وتفادي المخاطر الناجمة عن تسربها للمباني، مع مراعاة العوامل الجمالية في التصميمات، بما يتيح إمكانية استخدام هذه المسطحات كأماكن ترفيهية للسكان، بجانب إضافتها للمسة حضارية وجمالية للمدينة.
وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن إجراءات مواجهة سقوط الأمطار تشمل أيضًا، تنفيذ بيارات الشحن الجوفى بنقاط تجمع المياه بالطرق الرئيسية، والتى تساهم في تصريف مياه الأمطار لطبقات التربة كمخزون جوفي بهدف تعميمها بجميع المناطق، وكذا دعم منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، من خلال رفع كفاءة وزيادة القدرة الاستيعابية لمحطة صرف جنوب الأكاديمية والبنفسج والياسمين والتأكد من كفاءة عمل الطلمبات والمولدات الكهربائية بالمحطات.
كما أفاد المهندس جمال فهمي نائب رئيس الجهاز والمشرف على قطاع المرافق أنه يتم إجراء صيانة دورية بشكل منتظم لكافة شبكات الصرف الصحي بالمدينة من تسليك خطوط وملس مطابق الصرف الصحي وتنظيف وتسليك بالوعات المطر بصفة دورية استعدادًا لموسم الشتاء.
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