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رياضة

أسامة حسن يكشف سبب خسارة الزمالك السوبر المصري

فريق نادي الزمالك،
فريق نادي الزمالك، فيتو

قال أسامة حسن، لاعب نادي الزمالك السابق: إن أداء النادي الأهلي لم يكن جيدًا في مباراة السوبر إلا 25 دقيقة فقط، وبعد ذلك اختفى الأحمر في باقى دقائق اللقاء.

الضغوط النفسية على لاعبي الزمالك

وأشار إلي أن الضغوط النفسية على فريق نادي الزمالك تسببت في هزيمته، في ظل أزمة ثلاثي القلعة البيضاء وتعرضهم للحبس في دولة الإمارات على خلفية مباراة بيراميدز.

ولفت:"عبد الله السعيد قدم مباراة غير طبيعية في مباراة السوبر أمام النادي الأهلي، في حين قدم حارس الزمالك محمد عواد مباراة عمره تجعله يتربع على عرش أفضل الحراس في مصر".

مشكلة ثلاثي الزمالك

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”:"  لا أعرف تفاصيل ما حدث من ثلاثي الزمالك "دونجا" و"الشناوي" و"عبد الواحد السيد" في دولة الإمارات. 

وأشار إلى أن اللاعبين لا يمثلون أنفسهم، ولكنهم يمثلون الزمالك، وكان عليهم التصرف من هذا المنطلق، بدلًا من الدخول في شجار مع فرد الأمن.

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شعار أكبر قلعة رياضية في مصر

وأوضح أن الحديث عن أن نادي الزمالك كأكبر قلعة رياضية في مصر لا يجب أن يُضايق أحد، خاصة وأن الأهلي يرفع شعار "الأهلي فوق الجميع"، مشيرًا إلى أن نادي الزمالك لديه أبطال في كافة الألعاب، وليس في كرة القدم فقط مثل الأهلي.

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أسامة حسن النادي الأهلي القلعة البيضاء عبد الله السعيد

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