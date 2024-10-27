التصريح بدفن جثة طفل دهسه شقيقه أثناء ركن سيارة بالصف
أمرت نيابة جنوب الجيزة، بالتصريح بدفن طفل عمره، 3 سنوات، دهسه شقيقه عمره 12 سنة، بسيارة والده أثناء ركنها، في مركز الصف.
تبين أن الطفل الضحية تم دهسه بسيارة والده بالخطأ على يد شقيقه "أحمد" يبلغ من العمر 12 سنة، بعد أن طلب منه والده ركن السيارة فقام بدهس شقيقه الطفل بالخطأ.
دهس شقيقه بالخطأ
تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال جثة طفل "آدم ن"، يبلغ من العمر 3 سنوات، جثة هامدة، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.
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