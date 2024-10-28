أسبوع التقلبات الجوية، الأرصاد تحذر من أمطار رعدية متفاوتة الشدة ونشاط للرياح، انخفاض فى درجات الحرارة، القاهرة تسجل 24 درجة للعظمى، الصغرى في كاترين 4 مئوية

تسود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية في شمال البلاد وحتى شمال الصعيد اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وتتمثل التقلبات الجوية فى انخفاض بدرجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على عدد من المناطق.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال موجة التقلبات، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارا على جنوب البلاد،مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



تقلبات جوية نهاية الأسبوع



وجاءت أماكن سقوط الأمطار كالاتى:

وتسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال الأحمر يوم الخميس المقبل.

يوم الجمعة تسقط الأمطار المتوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

كما تسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

وفى يوم السبت تسقط الأمطار المتوسطة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وتسقط الامطار الخفيفة إلى المتوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر.

وتكون درجات الحرارة خلال موجة التقلبات



القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24:25

درجة الحرارة الصغرى: 18:17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24:23

درجة الحرارة الصغرى: 19:18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28:27

درجة الحرارة الصغرى: 22:21



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26:25

درجة الحرارة الصغرى: 15:16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30:29

درجة الحرارة الصغرى:18:17



حالة الطقس غدا الاثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارا على جنوب البلاد،مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.



الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة أخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد جنوب سيناء ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة

القاهرة: الصغرى 18 والعظمى 28

العاصمة الإدارية: الصغرى 17 والعظمى 29

6 أكتوبر: الصغرى 17 والعظمى 29

بنها: الصغرى 18 والعظمى 28

الإسكندرية: الصغرى 20 والعظمى 26

العلمين الجديدة: الصغرى 19 والعظمى 27

مطروح: الصغرى 19 والعظمى 24

سيوة: الصغرى 15 والعظمى 26

كاترين الصغرى 04 والعظمى 23

بورسعيد الصغرى 23 العظمى 27

الزقازيق: الصغرى 18 والعظمى 29

الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 30

السويس: الصغرى 19 والعظمى 30

شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32

الغردقة الصغرى 20 والعظمى 32

الفيوم: الصغرى 15 والعظمى 29

بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 30

المنيا: الصغرى 14 والعظمى 30

أسيوط الصغرى 14 والعظمى 31

سوهاج الصغرى 15 والعظمى 30

الأقصر الصغرى 16 والعظمى 32

أسوان: الصغرى 17 والعظمى 33



