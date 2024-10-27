أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءا من هذا الموعد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

تقلبات جوية

وتتمثل التقلبات الجوية فى انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال الأحمر يوم الخميس المقبل.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارا على جنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة أخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد جنوب سيناء ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 22



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى:18



