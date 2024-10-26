لإجراء مقابلة، ترامب يترك حشدا من أنصاره في البرد 3 ساعات

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن عددا كبيرا من أنصار مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب غادر تجمعا انتخابيا في ولاية ميشيجان، بعد أن تركهم ترامب ينتظرون لمدة ثلاث ساعات في البرد.

ترامب يغادر تجمعا انتخابيا

وقالت الوكالة في منشورها: "غادر الكثير من أنصار مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب تجمعا انتخابيا في ولاية ميشيغان قبل وصوله بعد أن تركهم الرئيس السابق ينتظرون لمدة ثلاث ساعات في البرد حيث كان يسجل مقابلة مع أحد برامج البودكاست الشهيرة".



وبحسب الوكالة، "اعتذر ترامب للبقية الذين ظلوا في انتظاره في مدرج أحد مطارات الولاية، وألقى باللوم في تأخيره على المقابلة التي أجراها مع جو روجان وهو أشهر مذيعي البودكاست في الولايات المتحدة وصوت مؤثر بين الناخبين الشباب الذكور الذين يخطب ترامب وِدّهم".

وأشارت الوكالة إلى أن مقابلة ترامب المذكورة جرى تسجيلها في أوستن بولاية تكساس، وأُذيعت مساء أمس الجمعة، واستمرت ثلاث ساعات، وتحدث فيها ترامب "عن الكثير من قصصه التي صادفته في أثناء تجمعاته الانتخابية وغيرها من المقابلات الحوارية إلى جانب الرد على أسئلة روجان".

صناعة أشباه الموصلات الأمريكية

واستهجن ترامب سياسة الرئيس جو بايدن في ما يتعلق بصناعة أشباه الموصلات الأمريكية، بحسب الوكالة.

كما انتقد ترامب تايوان قائلا لروجان: "أتعلم، لقد سرقت تايوان أعمال الرقائق (أشباه الموصلات) الخاصة بنا.. حسنا إنها تريد منا أن نحميها.. إنها لا تدفع لنا اموالا نظير الحماية، أتعلم ذلك".

ووصف ترامب الرئيس الصيني شي جين بينج، بأنه "رجل ذكي سواء أكان يروق لك أم لا".