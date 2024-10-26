الأحد 27 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لإجراء مقابلة، ترامب يترك حشدا من أنصاره في البرد 3 ساعات

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن عددا كبيرا من أنصار مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب غادر تجمعا انتخابيا في ولاية ميشيجان، بعد أن تركهم ترامب ينتظرون لمدة ثلاث ساعات في البرد.

ترامب يغادر تجمعا انتخابيا 

وقالت الوكالة في منشورها: "غادر الكثير من أنصار مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب تجمعا انتخابيا في ولاية ميشيغان قبل وصوله بعد أن تركهم الرئيس السابق ينتظرون لمدة ثلاث ساعات في البرد حيث كان يسجل مقابلة مع أحد برامج البودكاست الشهيرة".


وبحسب الوكالة، "اعتذر ترامب للبقية الذين ظلوا في انتظاره في مدرج أحد مطارات الولاية، وألقى باللوم في تأخيره على المقابلة التي أجراها مع جو روجان وهو أشهر مذيعي البودكاست في الولايات المتحدة وصوت مؤثر بين الناخبين الشباب الذكور الذين يخطب ترامب وِدّهم".

وأشارت الوكالة إلى أن مقابلة ترامب المذكورة جرى تسجيلها في أوستن بولاية تكساس، وأُذيعت مساء أمس الجمعة، واستمرت ثلاث ساعات، وتحدث فيها ترامب "عن الكثير من قصصه التي صادفته في أثناء تجمعاته الانتخابية وغيرها من المقابلات الحوارية إلى جانب الرد على أسئلة روجان".

صناعة أشباه الموصلات الأمريكية

واستهجن ترامب سياسة الرئيس جو بايدن في ما يتعلق بصناعة أشباه الموصلات الأمريكية، بحسب الوكالة.

كما انتقد ترامب تايوان قائلا لروجان: "أتعلم، لقد سرقت تايوان أعمال الرقائق (أشباه الموصلات) الخاصة بنا.. حسنا إنها تريد منا أن نحميها.. إنها لا تدفع لنا اموالا نظير الحماية، أتعلم ذلك".

ووصف ترامب الرئيس الصيني شي جين بينج، بأنه "رجل ذكي سواء أكان يروق لك أم لا".

سياسي وطبيبة وفيلسوف.. المرشحون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بجانب ترامب وهاريس (إنفوجراف)

ضربة قاسية للرئيس السابق، 13 مسئولا سابقا في إدارته: ترامب فاشي وإعادة انتخابه خطر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الرئيس الصيني الرئيس الصيني شي جين بينج الرئيس جو بايدن الولايات المتحدة بايدن

مواد متعلقة

سياسي وطبيبة وفيلسوف.. المرشحون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بجانب ترامب وهاريس (إنفوجراف)

ضربة قاسية للرئيس السابق، 13 مسئولا سابقا في إدارته: ترامب فاشي وإعادة انتخابه خطر

منجم ذهب من المعلومات، قراصنة صينيون يستهدفون هواتف ترامب وفانس

الأكثر قراءة

ماذا قال فليك عن تصرفات أنشيلوتي مع بدلاء برشلونة بعد الهدف الرابع؟ (فيديو)

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة آرسنال وليفربول

أسعار الذهب اليوم الأحد 27 - 10 - 2024

نتيجة حركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي بالجولان

رفعت وعبد الباسط والمنشاوي أبرزهم، خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

أول تعليق من أنشيلوتي على الخسارة التاريخية أمام برشلونة

منوعات

المزيد

أنصارها عاملوه معاملة كفار قريش، شاهد ماذا حدث لمؤيد لفلسطين قاطع خطاب هاريس

طفلان يلقيان بنفسيهما من بناء محترق (فيديو)

لحظات رعب على متن يخت في تايلاند (فيديو)

أضاء الأرض منذ 800 سنة، خريطة ثلاثية الأبعاد تكشف أسرارا جديدة عن نجم زومبي غامض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

خطوات الاستفسار عن برنامج تكافل وكرامة

تعرف علي سعر النحاس اليوم السبت 26-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الهجوم الإسرائيلي على إيران في 10 سطور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads