الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح يسجل هدف تعادل ليفربول في شباك أرسنال (صور)

محمد صلاح
محمد صلاح

ليفربول ضد أرسنال، سجل محمد صلاح هدف التعادل لـ ليفربول في شباك أرسنال بالدقيقة 80 من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "الإمارات" ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، لتصبح النتيجة 2-2.

وافتتح التسجيل لـ آرسنال اللاعب الإنجليزي بوكايو ساكا بالدقيقة 9 من تصويبة قوية بقدمه اليسرى، فيما تعادل لـ ليفربول اللاعب الهولندي فان دايك بالدقيقة 18 عن طريق رأسية قوية، وسجل ميرينو الهدف الثاني لـ ارسنال بالدقيقة 44 عن طريق رأسية مميزة.

 

تشكيل ليفربول أمام ارسنال 

في حراسة المرمى: كيليهر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: ماك أليستر، جونز، جرافنبرخ.

في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

فيما جاءت مقاعد البدلاء كالتالي: جاروس، جو جوميز، واتارو إندو، تسيميكاس، كوانساه، مورتون، جاكبو، سوبوسلاي.

الصورة

تشكيل آرسنال أمام ليفربول 

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في خط الدفاع: جوراين تيمبير، جابريل ماجاليس، بن وايت، توماس بارتي.

في خط الوسط: ديكلان رايس، ميكيل ميرينو، باكايوساكا، جابريل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.

خط الهجوم: كاي هافيرتز.

الصورة

 

سجل تهديفي مميز لمحمد صلاح أمام أرسنال 

ويمتلك محمد صلاح سجلا تهديفيا مميزا أمام آرسنال وذلك قبل مباراة الليلة بين ليفربول والجانرز في البريميرليج.

ويعد آرسنال واحدًا من 5 فرق سجل الدولي المصري في مرماها أكثر من عشرة أهداف، إلى جانب مانشستر يونايتد (15 هدفًا)، توتنهام (12)، وست هام يونايتد (12)، ومانشستر سيتي (11).

ماذا قدم محمد صلاح أمام آرسنال؟

بدأ شغف محمد صلاح بالتسجيل ضد أرسنال قبل أكثر من عقد، حينما سجل لصالح تشيلسي هدفه السادس في فوز ساحق 6-0 في مارس 2014، الذي وافق المباراة الألف للفرنسي أرسين فينجر كمدرب للفريق.

وسجل نجم ليفربول أيضًا في كلتا مباراتي موسم 2017-18 أمام أرسنال، وكان هذا آخر موسم سجل فيه في كلتا المواجهتين، لكن لم يمر موسم من دون أن يحرز هدفًا في شباك الجانرز منذ سبعة أعوام.


وقد سجل قائد منتخب مصر هدف الريدز الوحيد في التعادل 1-1 بملعب "أنفيلد" خلال موسم 2023-24، لكن غاب عن الخسارة بنتيجة 3-1 في استاد الإمارات بسبب إصابة عضلية. خلال لقاءات أخرى، سجل هدفًا في تعادل 2-2 في موسم 2022-23، لكنه أهدر ركلة جزاء نادرة أثارت دهشة المدرب يورغن كلوب.

يُذكر أن جميع مساهمات محمد صلاح المباشرة أمام آرسنال جاءت في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يشارك في هزيمة ليفربول بركلات الترجيح في درع المجتمع 2020، أو في نصف نهائي كأس الرابطة في موسم 2021-22، وغاب أيضًا عن مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي في الدور الثالث موسم 2024، بسبب مشاركته في كأس الأمم الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ساكا أرسنال الدوري الانجليزي ليفربول ليفربول وارسنال

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، ساكا يسجل هدف آرسنال الأول في شباك ليفربول

الدوري الإنجليزي، توتنهام يسقط في فخ الخسارة 1-0 أمام كريستال بالاس (فيديو)

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يواصل نتائجه المخيبة ويخسر من وست هام 2-1

أرسنال بالقوة الضاربة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على توتنهام بهدف في الشوط الأول

شوط أول سلبي بين مان يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي

هل يرحل جوميز عن الزمالك لهذا السبب ؟

الأكثر قراءة

اقلعوا الصيفي فورا، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية (فيديو)

أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءا من هذا الموعد

بعد حلقة هدير عبد الرازق، "الإعلاميين" توقف ياسمين الخطيب وتحيلها للتحقيق

خالد الغندور: تعطل طائرة العين الإماراتي والفريق يصل القاهرة في هذا الموعد

ياسمين الخطيب تعتذر عن حلقة هدير عبد الرازق بعد تحويلها للتحقيق: كان قصدي خير

كانوا راجعين من فرح، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 موتوسيكلات بالدقهلية (صور)

بعد التصالح مع أسرة ضحية نجله، هشام نصر يطالب بمطب صناعي أمام بوابة نادي الزمالك

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بـ 6 أكتوبر

منوعات

المزيد

آلاف التايلانديين يحتشدون لمشاهدة الموكب الملكي (صور)

إحصائيات: زيادة صادرات الهند من الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا 1.5 مرة

يعود إلى القرن الـ16، العثور على أكبر مخزن للحبوب في روسيا

بيكاسو الصغير، طفل ألماني عمره ٣ سنوات يصبح نجما في عالم الفن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بتعاملات اليوم الأحد 27-10-2024

هتشتري الأرز بكام النهارده الأحد في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار بغزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads