معتز إينو: ترحيل كهربا مفتاح فوز الأهلي بالسوبر

قال معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، لاعبي النادي الأهلي قدموا مباراة كبيرة أمام الزمالك في بطولة السوبر المصري، مشيرًا إلى أن الحديث عن تأثير غيابات الزمالك سلبًا على أداء الفريق غير صحيح، خاصة وأن دونجا كان مصابا، مع تراجع اداء مصطفى شلبي.

تراجع اداء حسين الشحات

وأشار إلي أن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول أداء اللاعب حسين الشحات في مباراة السوبر المصري والمباريات الأخيرة للنادي الأهلي، معقبا: هو لاعب مؤثر ويصنع الفارق ولكنه يعاني مؤخرا من تشتت التركيز.

سر فوز النادي الأهلي بالسوبر

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”: إلي أن قرار ترحيل محمود عبد المنعم كهربا من قبل الكابتن محمد رمضان صائب ومن أبرز مفاتيح فوز الأحمر ببطولة السوبرالمصري، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي يُعاقب أي شخص عندما يخطأ ولذلك يسمى بنادي القيم والمباديء.