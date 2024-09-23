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ننشر نتيجة التنسيق الثاني لمرحلة رياض الأطفال بمدارس الجيزة (صور)

رياض الأطفال، فيتو
رياض الأطفال، فيتو
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أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه تم إعلان التنسيق الثاني لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات للعام الدراسى 2024 /2025.

 

طريقة معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بتعليم الجيزة

ولمعرفة التنسيق الثاني لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة بالجيزة يتم الدخول على موقع المديرية من هنا والبحث بالرقم القومى للطالب.

 

وعند قبول نتيجة  الطالب على الموقع يجب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم وتقديمهم للمدرسة المقبول بها وهي من ضمن الاوراق المطلوبة ثم التوجه للمدرسة لاستكمال باقى الإجراءات خلال 15 يوم من تاريخ إعلان النتيجة.

نصائح هامة لأولياء الأمور بعد معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال

و يُنصح أولياء الأمور بسرعة طباعة الأوراق المطلوبة والتوجه إلى المدرسة المقبول بها خلال الفترة المحددة، لتجنب فقدان الفرصة، كما يجب على ولي الأمر الاستعداد بتوفير باقي المستندات المطلوبة من قبل المدرسة لاستكمال إجراءات القبول.

وفي حالة وجود أي استفسارات، يمكن لأولياء الأمور التواصل مع المدرسة المقبول بها للحصول على المزيد من المعلومات.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بالجيزة بجميع أولياء الأمور بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، والتعاون مع إدارة المدرسة لتسهيل عملية التسجيل.

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