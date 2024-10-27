تحرير محاضر بيئية لحرق المخلفات بالأراضى الزراعية بساقلتة في سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج برئاسة خالد محسب رئيس المركز بتحرير عدد من المحاضر عن طريق لجنة البيئة للمزارعين الذين قاموا بحرق المخلفات الزراعية أو بواقى نواتج الزرع بالأراضي الزراعية.

تحرير عدد من المحاضر لحرق المخلفات الزراعية

تم تحرير المحاضر بإشراف محمد ربيعى نائب رئيس المركز وجهاز البيئة بالمركز ولجنة الحرق المكشوف وذلك بالمرور على مركز ساقلتة وقراها لمنع الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.

ونبه رئيس المركز على المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية وذلك حفاظا علي البيئة مشيرا من يخالف ذلك سوف يعرض نفسه إلي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج فى إطار الحفاظ علي البيئة من عوادم الحرق والأمراض التى تصيب المواطنين حيال ذلك وخلق بيئة صحية.

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