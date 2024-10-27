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رياضة

بايرن ميونخ يضرب بوخوم بخماسية في الدوري الألماني

بايرن ميونخ وبوخوم،
بايرن ميونخ وبوخوم، فيتو

اكتسح فريق بايرن ميونخ مضيفه بوخوم بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب رور ستاديون، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الألماني - البوندسليجا.

أهداف بايرن ميونخ وترتيب الفريقين

وسجل خماسية بايرن ميونخ كل من مايكل أوليسيه (16) وجمال موسيالا (26) وهاري كين (57) وليروي ساني (65) وكينجسلي كومان (71).

وبتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 20 نقطة ليرتقي إلى صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد بوخوم عند نقطة واحدة في المركز الأخير، ليستعيد البافاري الثقة بعد سقوطه الكبير في دوري الأبطال برباعية أمام برشلونة.

تشكيل بايرن ميونخ ضد بوخوم

وضم تشكيل العملاق البافاري كالتالي:

مانويل نوير - دايوت أوباميكانو - مين جاي - جوشوا كيميتش - هاري كين - كينجسلي كومان - بالينيا - أوليسيه - ألفونسو ديفيز - لايمر - جمال موسيالا.

 

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بوخوم بايرن ميونخ الدوري الألماني البوندسليجا

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