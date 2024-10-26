محمد منير وأنغام يتألقان بأغنية "يبهروك" في احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر بحضور السيسي

تألق الفنان محمد منير والمطربة أنغام، بأغنية “يبهروك” وذلك خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية “حكايات الأبطال” بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح عبد السيسي.

أغنية يبهروك لمنير وأنغام

وجاءت بعض كلمات أغنية محمد منير وأنغام: "أساتذة في الحلول شهامة لبكرة قول.. لعيبة لعيبة وطيبين طيبة يبهروك.. في حتة الكرامة دول ملوك.. وفي وقت الشدة هما اللي يسندوك.. وساعة الجد أسود كتف في كتف".

وصفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية وتقدير لمحمد منير وأنغام على أدائهما للأغنية.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالات نصر أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة التي ينظمها اتحاد القبائل والعائلات المصرية، ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروض فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين.



