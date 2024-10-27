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خارج الحدود

وزير إسرائيلي يزعم: ننشئ شرق أوسط جديدا لن يكون فيه مكان لدولة فلسطينية

نتنياهو وسموتريش،
نتنياهو وسموتريش، فيتو

زعم وزير المالية الإسرائيلي (المتطرف) بتسلئيل سموتريش، إن إسرائيل تواجه خيار إنشاء شرق أوسط مختلف لا مكان فيه لدولة فلسطينية.

وزير المالية الإسرائيلي يتعهد بعدم قيام دولة فلسطينية

وفى التفاصيل، قال وزير المالية الإسرائيلي (المتطرف) بتسلئيل سموتريش، نواجه خيار إنشاء شرق أوسط مختلف لا مكان فيه لـ دولة فلسطينية غربي الأردن.

وتابع بتسلئيل سموتريتش مزاعمه قائلا: لا توجد ولن تكون هناك دولة فلسطينية في هذا المكان ولن تقوم وهذا غير قابل للتفاوض.

تحذير من تسبب بتسلئيل سموتريش فى أزمة لفلسطين 

من جهة أخري، بعثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين و7 من نظرائها من حلفاء الولايات المتحدة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسالة تحذره من أن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش قد يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.

 

ووفق موقع "أكسيوس" الأمريكى، أعرب الوزراء عن قلق بلدانهم من أن انهيار النظام المصرفي في الضفة الغربية ستكون له آثار خطيرة تشمل سقوط السلطة الفلسطينية وأزمة أمنية تهدد إسرائيل.

 

ويخشى الوزراء من أن سموتريتش لن يسمح بتمديد اتفاق المراسلات المالية بين بنوك إسرائيلية والضفة الغربية الذي ينتهي في نهاية الشهر الجاري، إذ إن تلك المراسلات من دونها يمكن أن ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.

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