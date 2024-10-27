لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 2 آخرين إثر تصادم سيارة ربع نقل مع تروسيكل على الطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين والجثة إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل، على الطريق الزراعي وتحديدا أمام قرية الصليبة التابعة إداريا لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، بسبب التخطي الخاطئ.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع وتببم مصرع علي احمد، 54 سنة، عامل، واصابة 2 اخرين وهم عبد الله عبد الرحيم، 65 سنة، مهندس، وسيد عباس، 57 سنة، عامل، مقيمين جميعا بمركز سمالوط.



تم نقل المصابين إلي مستشفى سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج، والجثمان الي مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.