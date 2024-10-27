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السياحة تعلن أولى الخطوات التحضيرية لموسم الحج السياحي 2025

مناسك الحج, فيتو
مناسك الحج, فيتو

أعلنت غرفة شركات السياحة عن بدء تنظيم  الإجراءات التحضيرية لموسم الحج السياحي الجديد 1446 هـ / 2025 م.
 

الخطوات التحضيرية لموسم الحج الجديد 

وأكدت غرفة شركات السياحة، في خطابها المرسل الى شركات السياحة أنه بالإشارة إلى الآلية المستحدثة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (الأرض) والتي تستلزم سداد قيمة الرسوم المحددة لها بصورة مبكرة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الخارج. 

حيث أن البعثات التي تنهي إجراءاتها مبكرًا يمكنها الحصول على المواقع المطلوبة لحجاجها أولًا، وحرصًا منا على معالجة السلبيات التي واجهتنا الموسم المنصرم.
 

سداد مبالغ لشركات السياحة

وقامت غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بشأن ضرورة قيام شركة السياحة الراغبة في الاشتراك بقرعة الحج السياحي بسداد مبلغ بالريال السعودي وفقًا للمستوي المنفذ من جانبها خلال الفترة من 30 أكتوبر 2024 وحتى 15 نوفمبر 2024 وذلك كالتالي:

- خمس نجوم 40 ألف ريال.

- اقتصادي 30 ألف ريال.

- بري 20 ألف ريال.

علمًا بأن الإيداع بعملة الريال السعودي فقط في حساب غرفة شركات السياحة

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