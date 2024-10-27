تجديد حبس المتهم بانتحال صفة شرطي والنصب على المواطنين بأوسيم

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهم بانتحال صفة رجل شرطة والنصب على عدد من المواطنين في أوسيم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهم بالجيزة

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطل في النصب على عدد من المواطنين في أوسيم، بواسطة انتحاله صفة رجل شرطة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.