انتهت بالتصالح، تفاصيل مشاجرة لاعب كرة قدم ومذيعة داخل مول شهير بالشيخ زايد
نشبت مشاجرة صباح يوم الأحد، بين لاعب كرة قدم بنادى شهير، ومذيعة في إحدى القنوات الفضائية، داخل مول شهير بالشيخ زايد بسبب أولوية المرور.
مشاجرة بين لاعب كرة قدم ومذيعة داخل مول شهير بالشيخ زايد
كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأمن الإداري بمول شهير بالشيخ زايد، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين وأنصارهما داخل مول شهير بالشيخ زايد، بسبب خلاف على ركنة سيارة.
تم الانتقال إلى محل البلاغ، وتبين أن المشاجرة بين لاعب كرة قدم بنادى شهير ومذيعة في إحدى القنوات الفضائية، وتم تبادل الاتهامات وانتهت الواقعة بالتصالح.
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