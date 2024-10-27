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رياضة

كهرباء الإسماعيلية تفوز علي راية 2-0 في دوري المحترفين

كهرباء الإسماعيلية
كهرباء الإسماعيلية وراية

دوري المحترفين، فاز فريق كهرباء الإسماعيلية علي نظيره راية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الرابعة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20. 

وأُقيمت اليوم الأحد 5 مباريات من الجولة الرابعة لدوري المحترفين، حيث تواجه المقاولون العرب ضد وي ومنتخب السويس أمام سبورتنج وطنطا مع أبو قير والمنصورة ضد الترسانة وراية أمام كهرباء الإسماعيلية.

فيما تستكمل باقي مباريات الجولة الرابعة غدًا الإثنين بإقامة الـ 5 لقاءات المتبقية، وعلى رأسها لقاء بلدية المحلة ضد بترول أسيوط وأسوان أمام القناة. 

نتائج  مباريات اليوم في الجولة الرابعة من دوري المحترفين 

المنصورة ضد الترسانة 0-1.

 المقاولون العرب ضد المصرية للاتصالات 1-0.

 منتخب السويس ضد سبورتنج  0-0

طنطا ضد أبو قير للأسمدة  0-1. 

راية ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2 

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

 السكك الحديد مودرن ضد  أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1. 

أبو قير والمنصورة  3-0. 

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

نتائج  الجولة الثانية في دوري المحترفين 

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1 

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1 

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0 

منتخب السويس ضد القناة 0-5 

طنطا ضد بروكسي 0-1  

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0   

 المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجلة)

نتائج الجولة الثالثة في دوري المحترفين 

لافيينا ضد طنطا 1-1 

المقاولون العرب ضد سبورتنج  1-1 

بروكسي ضد بترول أسيوط  2-2  

القناة ضد ديروط  1-0 

الترسانة ضد أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة  2-0 

الداخلية ضد السويس 0-1

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة  1-2

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 2-0 

السكة الحديد مودرن ضد راية 0-0 

نتائج مباريات اليوم الأحد في الجولة الرابعة من دوري المحترفين

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في الجولة الرابعة بدوري المحترفين

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كهرباء الاسماعيلية راية دوري القسم الثاني أ دوري القسم الثاني دوري المحترفين الترسانة المنصورة

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نتائج مباريات اليوم الأحد في الجولة الرابعة من دوري المحترفين

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في الجولة الرابعة بدوري المحترفين

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