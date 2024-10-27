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موعد الإعلان عن امتحانات وظائف عمال مسجد بوزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف،فيتو
وزارة الأوقاف،فيتو

موعد المقبولين لوظائف عمال مسجد بوزارة الأوقاف، يتساءل المتقدمون لوظيفة عمال مسجد بوزارة الأوقاف عن موعد المقبولين مبدئيا ومواعيد عقد الامتحانات لهم.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المقبولين مبدئيا وموعد الامتحان للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل لاحقًا.

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل عدد 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية.

وأتاح الجهاز الاستعلام عن اسماء المقبولين لوظائف إمام ومدرس وخطيب بموازنة وزارة الأوقاف وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

 

مواعيد الامتحان الإلكتروني 


ومن المقرر أن يجري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الامتحانات في الفترة من 16 إلى 28 نوفمبر القادم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

 

وظائف عمال مسجد بوزارة الأوقاف 

 

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ينشر إعلان المسابقات للوظائف على بوابة الوظائف الحكومية والتي تعد الآلية الحكومية الوحيدة لنشر الإعلانات في الجهاز الإداري للدولة، ويأتي الإعلان على البوابة في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

 

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