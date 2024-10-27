الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الطفل أنس: قلت للرئيس السيسي عايز ألعب في الأهلي قالي من عينيا

الطفل أنس مع الرئيس
الطفل أنس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

قال الطفل الأسواني أنس حسين، الذي صافح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

رد فعل الرئيس السيسي على أمنية الطفل أنس 

وقال “أنس” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “ الحدث اليوم”: "أخبرت الرئيس السيسي خلال مصافحتي له أمس نفسي ألعب في النادي الأهلي أو أحد أندية الجيش، فقال لي من عينيا إن شاء الله".

السيسي يوجه بإنشاء حي ومحور باسم الحاجة فرحانة المناضلة السيناوية

6 رسائل من السيسي للمصريين في احتفالية "حكاية الأبطال"


رغبة الطفل أنس في مقابلة صلاح والخطيب

وتابع:"أنا بلعب جوكر ومثلي الأعلى محمد صلاح ونفسي أقابل صلاح والكابتن محمود الخطيب وأحب علي معلول من لاعبي الأهلي وشيكابالا وزيزو من لاعبي الزمالك".

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطفل انس الطفل الأسواني أنس السيسي النادي الأهلي محمد صلاح الخطيب

مواد متعلقة

أول تعليق من نجل المناضلة السيناوية فرحانة بعد تكريم السيسي لها

3 صور ترصد حضور السيسي احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية "حكاية الأبطال"

6 رسائل من السيسي للمصريين في احتفالية "حكاية الأبطال"

الأكثر قراءة

اقلعوا الصيفي فورا، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية (فيديو)

أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءا من هذا الموعد

بعد حلقة هدير عبد الرازق، "الإعلاميين" توقف ياسمين الخطيب وتحيلها للتحقيق

خالد الغندور: تعطل طائرة العين الإماراتي والفريق يصل القاهرة في هذا الموعد

ياسمين الخطيب تعتذر عن حلقة هدير عبد الرازق بعد تحويلها للتحقيق: كان قصدي خير

كانوا راجعين من فرح، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 موتوسيكلات بالدقهلية (صور)

بعد التصالح مع أسرة ضحية نجله، هشام نصر يطالب بمطب صناعي أمام بوابة نادي الزمالك

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بـ 6 أكتوبر

منوعات

المزيد

آلاف التايلانديين يحتشدون لمشاهدة الموكب الملكي (صور)

إحصائيات: زيادة صادرات الهند من الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا 1.5 مرة

يعود إلى القرن الـ16، العثور على أكبر مخزن للحبوب في روسيا

بيكاسو الصغير، طفل ألماني عمره ٣ سنوات يصبح نجما في عالم الفن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بتعاملات اليوم الأحد 27-10-2024

هتشتري الأرز بكام النهارده الأحد في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار بغزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads