الطفل أنس: قلت للرئيس السيسي عايز ألعب في الأهلي قالي من عينيا

قال الطفل الأسواني أنس حسين، الذي صافح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

رد فعل الرئيس السيسي على أمنية الطفل أنس

وقال “أنس” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “ الحدث اليوم”: "أخبرت الرئيس السيسي خلال مصافحتي له أمس نفسي ألعب في النادي الأهلي أو أحد أندية الجيش، فقال لي من عينيا إن شاء الله".



رغبة الطفل أنس في مقابلة صلاح والخطيب

وتابع:"أنا بلعب جوكر ومثلي الأعلى محمد صلاح ونفسي أقابل صلاح والكابتن محمود الخطيب وأحب علي معلول من لاعبي الأهلي وشيكابالا وزيزو من لاعبي الزمالك".

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