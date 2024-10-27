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أخبار مصر

أول تعليق من نجل المناضلة السيناوية فرحانة بعد تكريم السيسي لها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

أعرب عبد المنعم إبراهيم نجل الحاجة فرحانة المناضلة السيناوية، عن سعادته بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء محور في محافظة القاهرة، وأيضا حي سكني بشمال سيناء باسم والدته التي ساهمت في انتصارات حرب أكتوبر 1973.

سعادة الحاجة فرحانة

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: الحاجة فرحانة سعيدة للغاية بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء محور وحي سكني بإسمها، وتشكره على هذا التكريم الكبير.
 

دعم الحاجة فرحانة للجيش المصري

ولفتت إلي أن الحاجة السيناوية فرحانة ساعدت في نقل المعلومات السرية عن العدو الإسرائيلي، وكل ما كان يحدث في منطقة العدو للجيش.

السيسي يوجه بإنشاء حي ومحور باسم الحاجة فرحانة المناضلة السيناوية

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وأشار إلي أن الحاجة فرحانة عمرها يقارب الـ 105 سنوات  .

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الحاجة فرحانة السيسي شمال سيناء الجيش المصري

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السيسي يوجه بإنشاء حي ومحور باسم الحاجة فرحانة المناضلة السيناوية

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