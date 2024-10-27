الإثنين 28 أكتوبر 2024
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اقتصاد

الكشف عن استراتيجية سعودية لدعم الاقتصاد المصري

الاستثمارات السعودية
الاستثمارات السعودية المصرية، فيتو

قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، إن المملكة العربية السعودية تمتلك استثمارات كبيرة في مصر؛ حيث تجاوزت استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر الـ 35 مليار دولار حتى نوفمبر 2023.

حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “النيل للأخبار” السعودية تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يبلغ ‏‎حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، مؤكدًا أن البلدين يُمثلان نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأشقاء القائم على المساواة وتحقيق المصلحة المشتركة.

دعم اقتصادي سعودي كبير لمصر

ولفت إلي أن رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي المستشار هاني أبو زيد التقى اللواء الركن طيار الأمير نايف بن عبدالله آل سعود، وبصحبته وفد رفيع المستوى مكون من نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، رئيس الهيئة الاستشارية العليا نبيل الغريب؛ لبحث أوجه التعاون التجاري الاقتصادي ودعم الاقتصاد المصري.

وأضاف "البخشوان"، أن اللقاء ناقش  أوجه دعم كبرى لجمهورية مصر العربية اقتصاديا، فضلًا عن الاهتمام بالعديد من المشروعات وبحث العديد من الملفات التي يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني، علاوة على المناقشات الاقتصادية التجارية والتي ترتب عليها الاتفاق على دعم العديد من المشروعات من قبل الأمير نايف آل سعود، علاوة على اهتمامه  بمشروعات التعدين والطاقة النظيفة.

اتفاق لدعم الاقتصاد المصري بكيانات تجارية سعودية

وأوضح أن الطرفان اتفقا على توقيع اتفاق رسمي لدعم الاقتصاد المصري وتكوين كيانات تجارية داعمة تُساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري بالشراكة مع العديد من المؤسسات العربية والاجتماعية،.

الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فيتو
الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فيتو

زيارة محمد بن سلمان لمصر

وأكد على أهمية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة لمصر ولقاء الرئيس السيسي، موضحًا أن هذه الزيارة تدعم مسيرة التعاون والشراكة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات، والتباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام.

 

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

ونوه  إلى أن لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تطرق لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلًا عن بحث عدد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السعودية شهدت تطورًا كبيرًا وملحوظًا في شتى المجالات، وتتضمن العلاقات بين البلدين الشقيقين تاريخًا طويلًا من التعاون، فكلا البلدين هما حجر الأساس لاستقرار العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

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الأعلى للاقتصاد العربي الافريقي السعودية التبادل التجاري بين السعودية ومصر محمد بن سلمان السيسي

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