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رياضة

مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، فيتو

الدوري الفرنسي، يقود النجم المصري مصطفى محمد تشكيل نانت ضد ستراسبورج مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الفرنسي موسم 2024-25.

وتواجد مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، في تشكيل فريقه الأساسي لثاني مرة على التوالي في بطولة الدوري الفرنسي.

ويلعب نانت مساء اليوم الأحد، مع فريق ستراسبورج، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الفرنسي 2024-25.

تشكيل نانت أمام ستراسبورج

يبدأ فريق نانت الفرنسي مباراته أمام سترايبورج بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: كوكو- كاستيليتو- زيزي- كوزا.

وسط الميدان: جبامين- دوجلاس أجوستو- توماس.

الهجوم: كادويري- أبلين- مصطفى محمد

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