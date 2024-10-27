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أخبار مصر

موعد إيقاف التشغيل الصيفي لقطارات "القاهرة - مرسى مطروح"

السكك الحديدية
السكك الحديدية

قررت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب قطارى 951 / 960 (القاهرة / بورسعيد والعكس) اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 / 11 / 2024، ليكون بالتركيب (8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية ) وبنفس جداولهم الحالية.

يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس الإدارة.

 

إيقاف آخر قطارات الصيف 


كذلك قررت الهيئة اعتبارًا من الجمعة الموافق 1 / 11 / 2024 إيقاف تشغيل أخر قطار صيفى بين القاهرة ومرسى مطروح  والعكس حيث تقرر إيقاف قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة  القاهرة / مرسى مطروح، وقطار 943 / 942 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة على أن يكون آخر أيام تشغيلهم يوم الخميس الموافق 31 / 10 / 2024.

وتؤكد الهيئة على أنها تسعى دائما للعمل على راحة جمهور الركاب.

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