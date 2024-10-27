أعلن اللواء أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط عن تجديد شهادة الأيزو العالمية أيزو السلامة والصحة المهنية 45001 وأيزو الجودة 9001 وأيزو البيئة 14001 لمحطات مياه " العدلية – الرحامنه – دقهلة2 " وكذلك حصول المقر الرئيسى للشركة بقطاعاته وإدارات الشركة المختلفة، وحصول كل من الموارد البشرية وإدارة الخط الساخن،العقود والمشتريات،المركبات، التدريب،خدمة العملاء، إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية.

تجديد شهادات الأيزو لنظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية لشركة مياه الشرب بدمياط

وأشار شاهين، أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة وتوجيهات الشركة القابضة فى تحسين الخدمات وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين ومن منطلق الحرص على تطوير الدائم والمستمر لمنظومة الخدمات التى تقدمها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط وصولا لمستويات قياسية عالمية.

ومن جانب آخر، أشادت لجنة التفتيش بتطبيق المعايير المنهجية المطلوبة لكل من ايزو الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية بالمرور على جميع مراحل العملية الإنتاجية بمحطات المياه والتأكد من مطابقة جميع العينات المعملية للسحب والطرد والمرور على المأخذ وعنابر الطلمبات العكرة والمرشحة والمروقات والمرشحات وعنبر الكلور ومراجعة أعمال التشغيل وخطط الصيانة بالمحطة والتأكد من تحقيق كل معايير الجودة وأشادت الزيارة بوجود تحسن فى النظام بالشركة وحدوث استحداث فى المنظومة الإدارية والتى أثرت بشكل كبير فى استمرار جودة العملية الإنتاجية.

لجنه التفتيش بتطبيق المعايير المنهجية المطلوبة لشهادات الأيزو

شاهين: الشركة حريصة على إدارة عملياتها وفقًا لأحدث النظم العالمية والتكنولوجيات المطبقة

هذا وأكد اللواء أحمد ماهر شاهين رئيس الشركة حرص الشركة على إدارة عملياتها وفقًا لأحدث النظم العالمية والتكنولوجيات المطبقة حيث أن المفاهيم والمتطلبات الواردة بالمواصفات ترعاها مؤسسات دولية ومطبقة على مستوى عالمي، مما يجعل اعتبارها كقواعد عامة ومعايير مطبقة بالشركة أمر ضروري يُسهم في تقدم الشركة نحو العالمية، ويلبى متطلبات العملاء ويحقق المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، فضلًا عن تحسين الأداء البيئي من خلال تقليل معدلات التلوث، كما يعمل على تحسين أداء السلامة والصحة المهنية من خلال منع وتقليل إصابات العمل والأمراض المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة تساهم في تحسين الصحة الفيزيائية والنفسية للعاملين.

متابعة من لجنه التفتيش بتطبيق المعايير المنهجية المطلوبة لشهادات الايزو

واضاف رئيس الشركة، أن هناك عدة متطلبات يجب اتباعها والالتزام بها فى سبيل الحصول على هذه الشهادات والتى من أهمها أن تكون الشركة المقدمة للحصول على الايزو شركة رسمية ولها سجل تجارى رسمى وتقديم طلب الحصول على شهادة ايزو والالتزام والتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية،وامتلاك الشركة لنظام إدارة موثق _ اهداف للشركة _ سياسة الشركة _ إجراءات _ نماذج _ تعليمات عمل _ تعليمات تشغيل هذا إلى جانب التزام وتعهد الإدارة العليا على دعم وتطبيق الجودة وقدرة الشركة على تصحيح الأخطاء واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع المشكلات قبل حدوثها أو منع تكرارها ونجاح الشركة فى اجتياز المراجعة ( التدقيق الميدانى ).

وأكد، شاهين حرص الشركة على تقديم أفضل خدمات لإنتاج مياه الشرب والصرف الصحي بجميع أرجاء محافظة دمياط