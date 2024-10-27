الولايات المتحدة و7 دول غربية يوجهون رسالة تحذير لـ نتنياهو لهذا السبب

أفاد موقع «أكسيوس» الأمريكي، مساء اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة و7 دول غربية حذرت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من السماح لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتدمير الاقتصاد الفلسطيني.

مصادرة الأموال الفلسطينية المجمدة لدى إسرائيل

ويسعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش إلى مصادرة الأموال الفلسطينية المجمدة لدى إسرائيل، في خطوة لو تمت من شأنها تعميق الأزمة المالية لدى السلطة إلى وضع قد لا يمكن الصمود معه.

وأرسل سموتريتش، صباح الأربعاء، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هاجمه فيها لأنه يمنع هذه الخطوة، واتهمه بالمماطلة.

وقال سموتريتش: «أنت تماطل وتؤجل الخطوة (إقرار قانون تم الاتفاق عليه بين الطرفين يقضي بمصادرة ثلاثة مليارات شيكل تابعة للسلطة الفلسطينية)».

وأضاف مخاطبًا نتنياهو: «خلافًا لالتزامك، فإنك تحجب مصدرًا في الميزانية من المفترض أن يستخدم لتمويل نفقات إعادة إعمار منطقة تكوما (في الجنوب)، بحيث يتم استخدام أموال الإرهابيين لإصلاح الأضرار التي لحقت بها. وبهذه الطريقة يتم تحرير 3 مليارات شيقل ما يسهل مكافحة غلاء المعيشة».

وانتقد سموتريتش رئيس الوزراء باعتبار أنه لا يمكن أن يكون الاهتمام بـ السلطة الفلسطينية أكثر أهمية من مواطني إسرائيل.

وتضمنت رسالة وزير المال الإسرائيلي طلبًا بطرح القانون فور افتتاح الدورة الصيفية للكنيست.

قرصنة نحو 3 مليارات شيقل (835 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية المحتجزة

وأكدت رسالة سموتريتش تقارير سابقة بشأن تخطيطه لقرصنة نحو 3 مليارات شيقل (835 مليون دولار) من الأموال الفلسطينية المحتجزة للتخفيف من غلاء المعيشة في إسرائيل.

وتعاني السلطة في الضفة الغربية من وضع مالي حرج ولم تدفع رواتب موظفيها حتى يوم الأربعاء عن شهر مارس الماضي.

واضطرت السلطة قبل شهرين لأخذ قرض كبير من البنوك لكنها لم تستطع دفع رواتب موظفيها بانتظام، وهي مديونة للموظفين والبنوك ومؤسسات وشركات وهيئات محلية وشركات إسرائيلية كذلك.