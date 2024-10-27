المؤبد لربة منزل أنهت حياة طفلها بكتم أنفاسه في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المؤبد لربة منزل أنهت حياة طفلها بكتم أنفاسه لعدم قدرتها الإنفاق عليه، ثم قامت بإلقاء جثته بجوار المقابر بالخصوص بمحافظة القليوبية.

الحكم على ربة منزل قتلت طفلها بالقليوبية

وأحالت النيابة العامة، المتهمة "وفاء.ع.م ٢١ سنة ربة منزل، في القضية رقم ٦٤٨٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم ١۰۳۳ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنها في يوم ١٥ / ٩ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، قتلت عمدًا مع سبق الإصرار نجلها الطفل / سيف - البالغ من العمر عام ميلادي كامل بأن عقدت العزم وبيتة النية على قتله وما أن انفردت به أطبقت بيديها على فمه ومنخاره كاتمة لأنفاسه ولم يردعه ضعف قوته وقلة حيلته بل والت بطشها وطغيانها قاصدة قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



وأسفرت تحريات المقدم محمد مصطفى عبد الفتاح حجاج رئيس مباحث قسم الخصوص سابقًا، عن أنه على أثر عدم قدرة المتهمة الإنفاق على نجلها الرضيع الناتج عن علاقة غير مشروعة، حيث قامت بقتله عمدًا مع سبق الإصرار بأن قامت بكتم أنفاسه مستغلة حداثة عهده حتى فارق الحياة قاصدة من ذلك إزهاق روحه وأضاف أنها قامت بإلقائه بمحل الواقعة للتخلص منه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ