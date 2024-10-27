الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يواصل نتائجه المخيبة ويخسر من وست هام 2-1

خسر فريق مانشستر يونايتد من نظيره وست هام بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح التسجيل لـ وست هام اللاعب كريسينسيو سامرفيل في الدقيقة 73 فيما تعادل كاسيميرو لمانشستر يونايتد في الدقيقة 80 قبل أن يسجل جارود بوين هدف الفوز عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام

في حراسة المرمى: أندري أونانا.

في خط الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت.

في خط الوسط: كاسيميرو – برونو فيرنانديز – كريستيان إريكسن.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلاند – ماركوس راشفورد.

تشكيل وست هام

بهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، فيما يحتل وست هام المركز الـ 13 برصيد 11 نقطة أيضا.