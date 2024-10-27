ورشة عمل تدريبية لتعليم الخياطة بمركز شباب الاتحاد بميت سلسيل في الدقهلية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، اليوم الأحد، ورشة عمل تدريبية لتعليم الخياطة تحت شعار "علمني حرفة" والتى تتضمن تنفيذ دورات تدريبية على المهن الحرفية واليدوية والتراثية، والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة 27 وحتى 31 نوفمبر 2024، بمركز شباب الإتحاد التابع لإدارة شباب ميت سلسيل الدقهلية.

جاءت فعاليات الورشة التدريبية لتعليم الخياطة بمركز شباب بمركز شباب الاتحاد في محافظة الدقهلية، بمشاركة ( 30) فتاة وسيدة، الفئة العمرية من 18 حتى 35 سنة، فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء إنسان" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

فعاليات مشروع علمنى حرفة

بدأت فعاليات مشروع علمنى حرفة، بتدريب منار ياسر المدربة على مهنة الخياطة والتفصيل بتعريف الفتيات والسيدات المشاركات بفن الخياطة خطوة بخطوة وبتنفيذ العملي والنظري، ومعرفة الأدوات المستخدمة وأنواع الخيوط والأقمشة وطرق استخدامها والتنوع في مجالات التدريب علي الخياطه.

سلسلة من الدورات التدريبية لتعليم الفتيات والسيدات على المهن

وأوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن وزارة الشباب من خلال مديرية الشباب والرياضة " الإدارة العامة للشباب"، أطلقت سلسلة من الدورات التدريبية لتعليم الفتيات والسيدات على المهن الحرفية واليدوية داخل مراكز الشباب، بهدف تشجيع الفتيات على التدريب المهني الحرفي، وإعدادهم وفق احتياجات سوق العمل، وتأهيلهم لدخول سوق العمل والقضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشتهم الحياتية.

الهدف من الدورات التدريبية

الجدير بالذكر، أن الدورات التدريبية تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر داخل مراكز الشباب، ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة، وذلك لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية، كما تعمل الدورات على مساندة الفتيات والسيدات العاملات بالحرف اليدوية والبيئية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلي خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، حيث يتم تنظيم معارض دورية بمراكز الشباب.

يأتي التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ومنال جمال الدين وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب ومنسق المشروع، والأستاذ إيهاب شعير مدير عام الإدارة، وأحمد الألفي رئيس قسم الشباب بالإدارة.

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