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حوادث

السجن 6 سنوات لعامل متهم بابتزاز فتاة ووالدتها بالمطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل لاتهامه بتهديد وابتزاز فتاة ووالدتها بنشر صور عارية لهن في المطرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالسجن 6 سنوات.

وجاء في أمر إحالة المتهم لأنه في غضون عام 2024 بدائرة قسم المطرية، هدد المجني عليهن فتاة ووالدتها  كتابة بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهي صورهن والمقاطع المرئية الخاصة بهن وهن عاريات الجسد والتي تحصل عليها بإتيانه أفعالا وكان تهديده مصحوبا بطلب استمرار أمر علاقته بهن.

كما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدي على حرمة الحياة الخاص للمجني عليهن بأن نقل بجهاز من الأجهزة الصور والمقاطع المرئية الخاصة بهن بمكان خاص بغير رضاهن، وتعدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهن بأن استعمل الصور والمقاطع المرئية وإذاعتها بغير رضاهن.

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محكمة جنايات القاهرة قسم المطرية النيابة العامة

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